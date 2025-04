Game-experience.it - Sony è al lavoro su una PS6 portatile ma non sarà potente come PS5, secondo un insider

le ultime indiscrezioni,sarebbe alsu una PS6 in versione, ma chi si aspettava un mostro di potenza tascabile potrebbe restare deluso. L’informazione arriva da KeplerL2, un notodel forum NeoGaf, già autore di anticipazioni passate rivelatesi fondate.le sue fonti, il modellononall’altezza, in termini di prestazioni, nemmeno dell’attuale PS5.leggiamo suGaming, la chiave sta nel cuore del sistema: un chip da 15 watt, prodotto con tecnologia a 3 nanometri. Un valore che richiama da vicino quello di dispositivilo Steam Deck, noto per il suo equilibrio tra performance e portabilità. Per avere un termine di paragone, PlayStation 5 utilizza un SoC con un consumo energetico di circa 200 watt, segno evidente che l’obiettivo non è replicare l’esperienza console casalinga, ma trovare un compromesso tra efficienza e accessibilità.