Acciai Speciali Terni c’è la convocazione del tavolo al Mimit ecco quando

tavolo sull'Acciaieria Ast di Terni. Al tavolo, che sarà presieduto dal ministro Urso, interverranno i rappresentanti dell'azienda, della Regione Umbria, del. Ternitoday.it - Acciai Speciali Terni, c’è la convocazione del tavolo al Mimit: ecco quando Leggi su Ternitoday.it Il ministero delle imprese e del made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per venerdì 2 maggio alle ore 11 ilsull'eria Ast di. Al, che sarà presieduto dal ministro Urso, interverranno i rappresentanti dell'azienda, della Regione Umbria, del.

Acciai Speciali Terni, accordo di Programma: “Arrivati alle fasi finali. Fondamentale per lo sviluppo del territorio”. Ast, si attende nuova convocazione al Mimit. Si muovono prefetto e Regione. Ast, chiusura 2024 con tavolo al Ministero. Arvedi annuncia premi welfare da 200 euro. Le soluzioni possibili per Ast discusse dai sindacati con le istituzioni e i parlamentari umbri. Si attende convocazione dal MIMIT. Ast, tavolo sull’accordo di programma al Mimit: data anticipata al 30 dicembre. Ast, Bandecchi contro la posizione dell'azienda sull'Accordo di programma: "Se Arvedi non torna indietro è guerra". Ne parlano su altre fonti

informazione.it riferisce: Acciai Speciali Terni. Morire a 26 anni per lavorare è inaccettabile: No al profitto senza sicurezza! - Ha lottato per quasi sei giorni contro le gravissime ustioni subite ma non ce l’ha fatta l'operaio di 26 anni dipendente della Tapojärvi, che gestisce le scorie… Leggi ...

Segnala cremonaoggi.it: Acciai Speciali Terni, presentato - Il presidente di Finarvedi, holding del gruppo siderurgico Arvedi, ha illustrato il “Piano Industriale per la decarbonizzazione di Acciai Speciali Terni con introduzione di idrogeno verde”.

Lo riporta msn.com: Si fermano Ast e indotto dopo incidente sul lavoro - TERNI, 11 MAR - Otto ore di sciopero per tutti i turni di lavoro, nella giornata di martedì, per i lavoratori di Tapojärvi e per il personale diretto e delle ditte terze di Acciai speciali Terni ...