Tumore al testicolo operato Mattia Pavani il figlio dell’ex presidente della Effe gioca a Imola

Imola, 14 aprile 2025 – È riuscita l’operazione di rimozione del Tumore al testicolo a cui si è sottoposto questa mattina, all’ospedale Malpighi di Bologna, il giocatore dell’Andrea Costa Imola Mattia Pavani. A dare nota del buon esito dell’intervento è stata la stessa società imolese annunciando nel pomeriggio che il proprio tesserato "nella mattinata di lunedì 14 aprile è stato sottoposto a un’operazione per la rimozione di un seminoma a un testicolo. La delicata operazione è stata diretta dal professor Eugenio Brunocilla, che ringraziamo di cuore assieme a tutto lo staff del Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna. Al nostro giovane numero 6 biancorosso, che ha concluso così anzitempo la propria stagione sportiva, vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione, nella speranza di rivederlo presto in campo con la grinta e col sorriso che lo hanno sempre contraddistinto in partita e negli allenamenti”. Ilrestodelcarlino.it - Tumore al testicolo, operato Mattia Pavani: il figlio dell’ex presidente della Effe gioca a Imola Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 14 aprile 2025 – È riuscita l’operazione di rimozione delala cui si è sottoposto questa mattina, all’ospedale Malpighi di Bologna, iltore dell’Andrea Costa. A dare nota del buon esito dell’intervento è stata la stessa società imolese annunciando nel pomeriggio che il proprio tesserato "nella mattinata di lunedì 14 aprile è stato sottoposto a un’operazione per la rimozione di un seminoma a un. La delicata operazione è stata diretta dal professor Eugenio Brunocilla, che ringraziamo di cuore assieme a tutto lo staff del Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna. Al nostro giovane numero 6 biancorosso, che ha concluso così anzitempo la propria stagione sportiva, vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione, nella speranza di rivederlo presto in campo con la grinta e col sorriso che lo hanno sempre contraddistinto in partita e negli allenamenti”.

