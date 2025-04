Borsa Europa conclude in ampia crescita Parigi 26

Borsa migliore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con un aumento del 2,7%, seguita da Parigi in crescita del 2,6%. Molto bene anche Amsterdam e Madrid, salite entrambe del 2,4%, mentre Londra ha concluso con un rialzo del 2,1%. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa conclude in ampia crescita, Parigi +2,6% Leggi su Quotidiano.net Mercati azionari del Vecchio continente in chiaro rialzo: dopo la pausa decisa da Trump sui dazi per smartphone e alcuni tipi di computer, nella prima seduta della settimana lamigliore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con un aumento del 2,7%, seguita daindel 2,6%. Molto bene anche Amsterdam e Madrid, salite entrambe del 2,4%, mentre Londra ha concluso con un rialzo del 2,1%.

Borsa: l'Europa conclude in ampia crescita, Parigi +2,6%. Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +2,88%.

