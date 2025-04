Tirrenia 40 persone tra ammiragli forze dell’ordine e magistrati indagati per corruzione

corruzione che coinvolgerebbe figure di alto livello delle istituzioni: ammiragli, funzionari di prefetture e questure, membri delle forze dell’ordine e persino due magistrati risultano indagati. L’indagine, nata dal sequestro preventivo di tre traghetti della Tirrenia ha portato gli inquirenti a vagliare decine di presunti episodi di corruzione, legati a biglietti omaggio per tratte da e verso Sardegna e Sicilia, distribuiti a personalità in ruoli di rilievo. Gli investigatori ipotizzano che il valore complessivo di questi titoli di viaggio, gratuiti o scontati, si aggiri intorno ai 20 mila euro.Le personalità di rilievo coinvolte nell’inchiestaTra i nomi citati spiccano figure di spicco delle Capitanerie, come Gianfranco Annunziata, contrammiraglio ed ex capo ufficio presso il gabinetto del ministro della Difesa, che avrebbe ricevuto 29 biglietti: l’ammiraglio Pier Federico Bisconti, ora in pensione, ex vicesegretario generale della Difesa; e Filippo Giovanni Maria Marini, comandante della Capitaneria di porto di Venezia. Lettera43.it - Tirrenia, 40 persone tra ammiragli, forze dell’ordine e magistrati indagati per corruzione Leggi su Lettera43.it Un’inchiesta condotta dalla procura di Genova ha scoperchiato un presunto giro diche coinvolgerebbe figure di alto livello delle istituzioni:, funzionari di prefetture e questure, membri dellee persino duerisultano. L’indagine, nata dal sequestro preventivo di tre traghetti dellaha portato gli inquirenti a vagliare decine di presunti episodi di, legati a biglietti omaggio per tratte da e verso Sardegna e Sicilia, distribuiti a personalità in ruoli di rilievo. Gli investigatori ipotizzano che il valore complessivo di questi titoli di viaggio, gratuiti o scontati, si aggiri intorno ai 20 mila euro.Le personalità di rilievo coinvolte nell’inchiestaTra i nomi citati spiccano figure di spicco delle Capitanerie, come Gianfranco Annunziata, contro ed ex capo ufficio presso il gabinetto del ministro della Difesa, che avrebbe ricevuto 29 biglietti: l’o Pier Federico Bisconti, ora in pensione, ex vicesegretario generale della Difesa; e Filippo Giovanni Maria Marini, comandante della Capitaneria di porto di Venezia.

