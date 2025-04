Formiche.net - Convergenze su dazi, Ucraina e Ue. Cosa si sono detti Meloni e Støre

“Ho molto apprezzato questo incontro con, che è stato ‘aperto’, ed è stato molto utile aver sentito il suo punto di vista”. Il laburista Jonas Gahr, primo ministro della Norvegia, ha incontrato la premier italiana alla vigilia della trasferta a Washington, non solo per riflettere sul doppio tema geopolitico “”, ma anche per fare il punto sulla cooperazione bilaterale e su un paniere di temi in comune come l’energia, gli sviluppi nell’area mediterranea e le possibili sinergie nell’ambito del Piano Mattei.Più cooperazioneLa già eccellente relazione bilaterale verrà rafforzata, dando pieno seguito alla dichiarazione d’intenti sulla collaborazione commerciale tra Italia e Norvegia, recita la nota ufficiale, con l’obiettivo di implementare la promozione di partenariati industriali in settori strategici come l’energia, lo spazio e i minerali critici, sulla cooperazione nel settore marittimo e in ambito difesa.