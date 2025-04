Ilfattoquotidiano.it - “Difficile che coesistano a lungo i Gran Premi di Monza e Imola”: la previsione del presidente della Formula 1

“L’Italia ha sempre rappresentato e rappresenterà una parte importante1, anche in futuro. Tuttavia, sarà sempre piùavere duenello stesso Paese perché l’interesse sulla1 sta crescendo e questa è una situazione che dovremo affrontare nei prossimi mesi. È quindiche questa situazione possa continuare per tanto tempo”. Con queste parole rilasciate a ‘La Politica nel Pallone’ su Radio Rai Gr Parlamento, ile CeoF1 Stefano Domenicali ha risposto alla domanda riguardante la possibilità che continuino a coesistere duein Italia, nello specifico, quelli di.“Ma non dimentico cheha risposto in un momento dide difficoltà, quello del Covid. Quando c’è stato bisogno di trovare posti nuovi, hanno risposto immediatamente conde entusiasmo e la capacità di una città intera”, ha aggiunto Domenicali.