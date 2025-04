Istat 2023 Campania la regione più giovane e con il maggiore incremento di stranieri

2023, in Italia prevale la componente femminile nella popolazione: rappresentano il 51,1% e tra i centenari quasi 8 su 10 sono donne. Nelle regioni, la prevalenza più bassa di donne si registra in Molise (50,5%), mentre la più alta in Liguria (51,7%). E anche in questo caso, il peso della componente femminile e nelle età più avanzate. E’ quanto emerge dal censimento della popolazione 2023 dell’Istat e dai focus regionali che sono stati presentati oggi a Roma. Nei comuni più piccoli fino a mille abitanti c’è però una prevalenza della componente maschile. “Il primato lo ha Salza di Pinerolo (To), con solo 71 residenti, che ha una percentuale di uomini pari al 64,8%”, evidenziano. Per quanto riguarda l’età, la popolazione è leggermente più anziana rispetto al 2022 con un’età media di 46,6 anni (+0,2). Leggi su Ildenaro.it Anche nel, in Italia prevale la componente femminile nella popolazione: rappresentano il 51,1% e tra i centenari quasi 8 su 10 sono donne. Nelle regioni, la prevalenza più bassa di donne si registra in Molise (50,5%), mentre la più alta in Liguria (51,7%). E anche in questo caso, il peso della componente femminile e nelle età più avanzate. E’ quanto emerge dal censimento della popolazionedell’e dai focus regionali che sono stati presentati oggi a Roma. Nei comuni più piccoli fino a mille abitanti c’è però una prevalenza della componente maschile. “Il primato lo ha Salza di Pinerolo (To), con solo 71 residenti, che ha una percentuale di uomini pari al 64,8%”, evidenziano. Per quanto riguarda l’età, la popolazione è leggermente più anziana rispetto al 2022 con un’età media di 46,6 anni (+0,2).

