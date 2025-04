Quotidiano.net - Chi c’è nel cast di Harry Potter (la serie). Ufficiale: John Lithgow è Albus Silente

Londra, 14 aprile 2025 – Un pezzo di curiosità per la nuovatv HBOè soddisfatto. La casa di produzione ha infatti svelato ildei personaggi adulti, confermando molti dei rumor circolati di recente. A cominciare da: il Cardinale Tremblay di Conclave e Winston Churchill in The Crown, sarà, il saggio e rispettato preside della scuola per piccoli maghi Hogwart. Il vincitore di sei Emmy, due Tony Award sarà affiancato da Janet McTeer che interpreterà la vicepreside e professoressa di Trasfigurazione Minerva McGranitt, ruolo che nel film era dell’indimenticabile Maggie Smith. I panni di Severus Piton saranno vestiti da Paapa Essiedu (l’attore di Black Mirror). Per il ruolo di Rubeus Hagrid è stato scelto Nick Frost. Luke Thallon sarà invece Quirinus Raptor, il timido professore di Difesa contro le Arti Oscure, mentre Paul Whitehouse (& Paul) farà Argus Gazza, il custode.