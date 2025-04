Sebastiano Visintin indagato il messaggio a Ore 14 cosa rivela

A oltre tre anni dal ritrovamento del corpo, il mistero sulla morte di Liliana Resinovich resta irrisolto, ma ora qualsi muove. E l’Italia intera, che ha seguito con crescente inquietudine ogni sviluppo, attende risposte. Risposte che questa volta siano definitive. In un momento delicatissimo dell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, il marito, da poco iscritto nel registro degli indagati, ha deciso di farsi vedere. L’uomo ha mandato una foto a Ore 14. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Allerta nei supermercati, scatta il richiamo del prodotto dagli scaffali: disi trattaLeggi anche: Caso Paganelli, poco fa la decisione su Dassilvamanda un selfie sorridente da Tarvisio a “Ore 14”: “Qui tutto bene”ha mandato un selfie sorridente, in tenuta da ciclista, accanto a un cartello turistico di Tarvisio, corredato da unsecco quanto eloquente: “Da Tarvisio tutto bene”.

Sebastiano Visintin indagato per l'omicidio Liliana Resinovich, gli indizi dal maglione giallo ai guanti.

Liliana Resinovich, il selfie sorridente di Sebastiano Visintin da Tarvisio: "Qui tutto bene".

Omicidio Resinovich, il marito Sebastiano Visintin è indagato.

Sebastiano Visintin è indagato per l'omicidio della moglie, Liliana Resinovich.

Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio di Liliana Resinovich, è in Austria: «Giro del lago in bici». Ste.

Omicidio Resinovich, il marito Sebastiano Visintin è indagato.