Coast to Coast 2025 in bici attraverso l’Italia per sostenere la ricerca contro il cancro

Coast 2 Coast", una delle raccolte fondi ufficiali del 2025 di Pedalando per la ricerca. Si tratta di un progetto solidale creato da Alessandro Mucci a supporto della Fondazione Airc per la. Ilpiacenza.it - Coast to Coast 2025: in bici attraverso l’Italia per sostenere la ricerca contro il cancro Leggi su Ilpiacenza.it Sono Mirko Bellabarba e Alessandro Guerreschi i due ciclisti piacentini promotori dell’iniziativa benefica "", una delle raccolte fondi ufficiali deldi Pedalando per la. Si tratta di un progetto solidale creato da Alessandro Mucci a supporto della Fondazione Airc per la.

Coast to Coast 2025: in bici attraverso l’Italia per sostenere la ricerca contro il cancro. Besozzo "Coast to coast", una domenica in cammino. "Coast to Coast" a Besozzo, si completa il cammino lungo i confini del territorio. Amar Alibegovic decolla e chiude il coast-to-coast con la bimane. Tappa a Mariotto per "Coast to Coast Challenge", ciclo-pedalata europea per la salute dei reni e per la pace. Coast to coast da paura per Thiago Andrade. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: Nel bel mezzo della Sardegna - Il calendario 2025 regala ponti di cui approfittare subito. E allora eccoci qui, sbarcate dalla nave e pronte per un coast to coast in Sardegna che inizia con il primo tuffo nell’azzurro di Olbia. E c ...

Secondo nbcnews.com: Extreme weather stretches from coast to coast - The Northeast was blasted with unusually cold winter weather over the weekend, with snow and ice bringing treacherous conditions. It comes as the West grapples with near-record heat. NBC News' ...