Luna Park Fiera di Primavera debutta a Bergamo con 30 attrazioni

Bergamo. Sabato 3 maggio 2025 il Luna Park Fiera di Primavera inaugura a Bergamo, in via Borgo Palazzo , con una giornata pensata per tutte le età: supereroi itineranti, palloncini, un concorso di cosplay, che consiste in una sfilata in costume ispirata a personaggi di fumetti, film o videogiochi , e braccialetti promozionali distribuiti ai primi 1000 visitatori della giornata a partire dalle 17 . Il Luna Park rimarrà a Bergamo fino a domenica 25 maggio 2025 con un ricco programma di attrazioni ed eventi."L'inaugurazione del 3 maggio – dichiara Lorenzo Sambiase , portavoce dei gestori del Luna Park – dà il via alla stagione primaverile con una nuova edizione pensata per tutte le età. Tra le novità di quest'anno, siamo felici di presentare la Big Tower, una torre panoramica alta 40 metri che offre una vista suggestiva sulla città.

