Bandi XVI edizione del Premio Radicondoli un riconoscimento per l’eccellenza teatrale

È aperto il bando per il Premio Radicondoli per il teatro, indetto dal Festival di Radicondoli, Radicondoli Arte, il Comune di Radicondoli, con il patrocinio dell'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, e giunto alla sedicesima edizione. La premiazione avrà luogo, nel corso della 39ma edizione del Festival, diretto da Massimo Luconi. Solitamente sono i critici a giudicare, a premiare compagnie e spettacoli. In questo caso la prima selezione opera sulle indicazioni degli artisti, operatori, studiosi, spettatori, da chi conosce da vicino, con differenti ruoli, lo spettacolo dal vivo, che sono chiamati a indicare sia i maestri di teatro particolarmente disponibili, capaci di ascoltare i colleghi più giovani e di mettersi a confronto con generosità, sia un progetto, un'opera (saggio, video, festival, modalità di rassegna, mostra.

