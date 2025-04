Fagioli si sfoga sui social Ho pagato il mio debito con la giustizia Adesso chiedo rispetto dopo aver affrontato una giusta condanna – FOTO

Fagioli decide di rompere il silenzio dopo le accuse sul nuovo filone relativo al caso scommesse: il messaggio social!

Nicolò Fagioli si sfoga sui social dopo le nuove accuse per il secondo filone del caso scommesse. Ecco le parole redatte a corredo di un post su Instagram dall'ex centrocampista della Juve, ora alla Fiorentina.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da NICOLO? Fagioli (@nicoloFagioli)

MESSAGGIO social – «Ho pagato il mio debito con la giustizia. Con una condanna e una sacrosanta squalifica, con umiliazioni continue e giustificate, con la vergogna provata e con il rischio di non rialzarmi più. Ho raccontato della mia patologia, seria, nelle scuole, ai miei familiari, agli amici e alla stampa. Quella stessa stampa che affronta spesso le problematiche gravi della mia malattia e come affrontarle, ma che oggi mi rimette alla gogna.

