Aversa fuochi illegali allo stadio Bisceglia denunciato 48enne del Napoletano

Aversa. Detenzione illegale di artifici pirotecnici durante una manifestazione sportiva: è questa l’accusa a carico di un 48enne originario del Napoletano, denunciato dagli agenti del Commissariato di Aversa, guidati dal primo dirigente Valerio Consoli, nel pomeriggio di ieri allo stadio “Augusto Bisceglia”. Il provvedimento è scaturito nell’ambito dei servizi di controllo intensificati dalle forze dell’ordine .L'articolo Aversa, fuochi illegali allo stadio “Bisceglia”: denunciato 48enne del Napoletano Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Aversa, fuochi illegali allo stadio “Bisceglia”: denunciato 48enne del Napoletano Leggi su Teleclubitalia.it . Detenzione illegale di artifici pirotecnici durante una manifestazione sportiva: è questa l’accusa a carico di unoriginario deldagli agenti del Commissariato di, guidati dal primo dirigente Valerio Consoli, nel pomeriggio di ieri“Augusto”. Il provvedimento è scaturito nell’ambito dei servizi di controllo intensificati dalle forze dell’ordine .L'articolo”:delTeleclubitalia.

