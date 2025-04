Fondazione Crc approva il bilancio 2024 con avanzo record di 845 milioni di euro

Quotidiano.net - Fondazione Crc approva il bilancio 2024 con avanzo record di 84,5 milioni di euro

Con un totale degli investimenti a valore di mercato a 2,2 miliardi di, un patrimonio netto di oltre 1,4 miliardi di, und'esercizio pari a 84,5dinel, il consiglio generale diCrcall'unanimità ilper l'anno passato. Nell'di esercizio rientrano 56,6didestinati all'attività progettuale ed erogativa per il 2025 e 10diper il fondo di stabilizzazione delle erogazioni. Tra questi, 53resteranno a disposizione del territorio provinciale. "Una dotazione erogativa mai così alta, in crescita di oltre il 75% rispetto alle previsioni del piano pluriennale" sottolinea il presidente Mauro Gola. L'ulteriore incremento del fondo di stabilizzazione porta l'ammontare complessivo dell'accantonamento a 70: "Risorse che assicurano un'adeguata capacità erogativa anche per i prossimi anni" commenta ancora Gola.