Zaniolo nuova maglia in Serie A l’offerta cambia tutto

Zaniolo non riesce a ritrovarsi, ma una big di Serie A vuole puntare su di lui per rilanciarlo: proposta interessante per l’attaccanteC’era grande attesa, in questa stagione, per diversi calciatori nel nostro campionato. In particolare per il ritorno in Serie A di Nicolò Zaniolo, uno dei grandi talenti del nostro calcio che però sta facendo fatica a ritrovarsi, dopo stagioni altalenanti. E il trend, purtroppo per l’attaccante classe 1999, si sta confermando.Sbarcato in prestito all’Atalanta, con i bergamaschi il giocatore ha trovato spazio soltanto in maniera saltuaria e non è riuscito a incidere particolarmente. Al punto che a gennaio si è optato, per lui, per il passaggio alla Fiorentina con il subentro nel prestito dal Galatasaray. Ma a Firenze sta andando anche peggio, se possibile. Rompipallone.it - Zaniolo, nuova maglia in Serie A: l’offerta cambia tutto Leggi su Rompipallone.it Nicolònon riesce a ritrovarsi, ma una big diA vuole puntare su di lui per rilanciarlo: proposta interessante per l’attaccanteC’era grande attesa, in questa stagione, per diversi calciatori nel nostro campionato. In particolare per il ritorno inA di Nicolò, uno dei grandi talenti del nostro calcio che però sta facendo fatica a ritrovarsi, dopo stagioni altalenanti. E il trend, purtroppo per l’attaccante classe 1999, si sta confermando.Sbarcato in prestito all’Atalanta, con i bergamaschi il giocatore ha trovato spazio soltanto in maniera saltuaria e non è riuscito a incidere particolarmente. Al punto che a gennaio si è optato, per lui, per il passaggio alla Fiorentina con il subentro nel prestito dal Galatasaray. Ma a Firenze sta andando anche peggio, se possibile.

Calciomercato, Fiorentina: Nicolò Zaniolo torna a casa, vestirà la maglia numero 17. Atalanta, ecco i numeri di maglia per la nuova Serie A: Zaniolo sceglie il 21. Serie A, i giocatori con la maglia numero 10: alcune squadre non ce l'hanno. Fiorentina, Zaniolo sta perdendo nuova scommessa: flop in tutti i ruoli. Zaniolo, l'infortunio non è alle spalle: salta Atalanta-St. Pauli, rischia anche il Real Madrid. Atene per ritrovarsi. Zaniolo tra il fantasma di quello che fu e la cura-Palladino.

