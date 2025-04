Panorama.it - Milano Cortina 2026: Ecco svelate le torce olimpiche e paralimpiche

Leggi su Panorama.it

Sono stateledei Giochi Invernali di. I due simboli, battezzati “Essential” per lo stile minimalista che li contraddistingue, sono stati presentati in contemporanea alla Triennale die all’Expo 2025 di Osaka. Lerappresentano non solo la Fiamma Olimpica e Paralimpica, ma anche i valori fondanti dello sport: unità, speranza e determinazione.A, l’evento ha visto la partecipazione di due icone dello sport italiano: Stefania Belmondo, leggenda olimpica dello sci di fondo, e Bebe Vio, simbolo di forza e inclusione. A Osaka, hanno fatto da madrine Carolina Kostner, stella del pattinaggio artistico, e Martina Caironi, campionessa paralimpica.Realizzate da Eni in collaborazione con Versalis e progettate dallo Studio Carlo Ratti Associati, lesono il frutto di un connubio tra design italiano e tecnologia all’avanguardia.