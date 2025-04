Biglietti Tirrenia gratis 40 indagati a Genova anche magistrati e funzionari

Biglietti gratis per viaggi in traghetto per chiudere un occhio su presunte irregolarità. E' quanto sarebbe emerso dall'indagine della procura di Genova che la settimana scorsa ha portato al sequestro di tre traghetti Cin (ex Tirrenia) della linea Genova-Olbia e che vedrebbe coinvolti anche magistrati, ufficiali e funzionari portuali.Inchiesta su traghetti a Genova, le accuse e gli indagatiAl centro dell'inchiesta ci sono presunte irregolarità nelle dotazioni, e violazioni delle normative in materia ambientale (sulle quali la compagnia di navigazione era già intervenuta per sanare la posizione).Il Gip di Genova interrogherà nei prossimi giorni 13 soggetti per cui sono state richieste due misure di custodia cautelare ai domiciliari e 11 misure interdittive: si tratta a vario titolo di ufficiali e funzionari portuali e dipendenti alla compagnia di navigazione finita al centro degli accertamenti, nei confronti dei quali si ipotizzano reati di falso, frode e corruzione.

