Tirrenia biglietti gratis a magistrati forze dell’ordine e funzionari 40 indagati per corruzione

indagati tra cui magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine e funzionari di varie prefetture, e tre traghetti sequestrati per un valore di 64,3 milioni di euro. E’ bufera sulla Tirrenia. La Compagnia italiana di navigazione è al centro di un nuovo filone dell'inchiesta della procura di Genova, che ipotizza il reato di corruzione: i funzionari avrebbero viaggiato a bordo delle navi della compagnia gratis con carte "gold” fornite dalla società. Nell'altro filone, quello che riguarda l'indagine sulle frodi in pubbliche forniture e che ha portato al sequestro di 64 milioni di euro alla compagnia, inizieranno mercoledì i primi interrogatori davanti al gip delle 13 persone coinvolte. Il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto gli arresti domiciliari per due e 11 interdittive. Quotidiano.net - Tirrenia, biglietti gratis a magistrati, forze dell’ordine e funzionari: 40 indagati per corruzione Leggi su Quotidiano.net Roma, 14 aprile 2025 – Quarantatra cui, appartenenti alledell'ordine edi varie prefetture, e tre traghetti sequestrati per un valore di 64,3 milioni di euro. E’ bufera sulla. La Compagnia italiana di navigazione è al centro di un nuovo filone dell'inchiesta della procura di Genova, che ipotizza il reato di: iavrebbero viaggiato a bordo delle navi della compagniacon carte "gold” fornite dalla società. Nell'altro filone, quello che riguarda l'indagine sulle frodi in pubbliche forniture e che ha portato al sequestro di 64 milioni di euro alla compagnia, inizieranno mercoledì i primi interrogatori davanti al gip delle 13 persone coinvolte. Il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto gli arresti domiciliari per due e 11 interdittive.

