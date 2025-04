Quotidiano.net - Ungheria approva emendamento costituzionale: restrizioni su diritti umani e libertà civili

Leggi su Quotidiano.net

Il Parlamento ungherese hato unalla Costituzione che restringe in modo significativo lee i. Lo riferiscono media locali. L'copre un ampio spettro di questioni. Centrale nella riforma è il primato deidei bambini a un "corretto sviluppo fisico, intellettuale e morale" sugli altrifondamentali, eccetto il diritto alla vita, e inclusa ladi riunione pacifica, escamotage con cui si vietano le marce del Pride. L'consente inoltre l'uso del riconoscimento facciale per tracciare e multare i partecipanti. Il governo considera questa modifica come "una salvaguardiacontro le influenze ideologiche che minacciano il benessere dei bambini, in particolare nel contesto di eventi come le parate del Pride" ha spiegato il portavoce Zoltan Kovacs in un tweet.