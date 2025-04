Ancora lavori sulla A26 autostrada chiusa tra Arona e Baveno

Ancora lavori sulla A26.Autostrade per l'Italia ha comunicato che, per consentire lavori di manutenzione giunti del ponte "Torrente Erno", dalle 22 di questa sera, lunedì 14, alle 6 di martedì 15 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Baveno, verso Gravellona Toce.In. Novaratoday.it - Ancora lavori sulla A26: autostrada chiusa tra Arona e Baveno Leggi su Novaratoday.it A26.Autostrade per l'Italia ha comunicato che, per consentiredi manutenzione giunti del ponte "Torrente Erno", dalle 22 di questa sera, lunedì 14, alle 6 di martedì 15 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra, verso Gravellona Toce.In.

Autostrada A26: chiusura tratto per lavori / Avvisi / Novità / Homepage. Ancora lavori sulla A26: autostrada chiusa tra Arona e Baveno. Lavori in A7, rampe provvisorie (forse) e una nuova rotonda. Lavori in autostrada, chiusa la A26 a Borgomanero. Diramazione Gallarate-Gattico: chiusura notturna tra A26 e Castelletto Ticino per lavori di pavimentazione. Autostrade, chiusa per un mese l'uscita di Nervi provenendo da Recco. Ne parlano su altre fonti

ecorisveglio.it riferisce: A26, chiusure notturne degli svincoli di Verbania e di Gravellona - A seguito dei lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, da Autostrade per l’Italia fanno sapere che sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce si provvederà alla chiusura di alcuni tratti. Dall ...

Segnala novaratoday.it: Lavori in galleria, A26 chiusa per una notte tra Arona e Baveno - Proseguono i cantieri nelle gallerie dell'A26 e sono in programma nuove chiusure notturne. In particolare, secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, dalle 22 di martedì 25 alle 6 di ...

Scrive novaratoday.it: Lavori nelle gallerie, chiusa due due notti la A26 - Ancora lavori sulla A26, con chiusure notturne. Società autostrade ha comunicato che, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Baveno, verso ...