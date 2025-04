Incendio a Salerno caldaia in fiamme sul balcone arrivano i pompieri

Salerno, dove si è verificato un Incendio sul balcone di un’abitazione in via Madonna di Fatima. Le fiamme sembra abbiano interessato inizialmente la caldaia posizionata esternamente all'altezza del quinto piano.I soccorsiL'intervento. Salernotoday.it - Incendio a Salerno, caldaia in fiamme sul balcone: arrivano i pompieri Leggi su Salernotoday.it Paura, intorno alle ore 17, nel quartiere Pastena a, dove si è verificato unsuldi un’abitazione in via Madonna di Fatima. Lesembra abbiano interessato inizialmente laposizionata esternamente all'altezza del quinto piano.I soccorsiL'intervento.

