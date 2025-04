Allianz Stadium nuova era ospiterà concerti ufficiale il primo E039 un big della canzone italiana

Allianz Stadium entra in una nuova era, che non riguarderà solo di calcio. L`annuncio arriva da Eros Ramazzotti, cantante italiano di fama. Leggi su Calciomercato.com L`entra in unaera, che non riguarderà solo di calcio. L`annuncio arriva da Eros Ramazzotti, cantante italiano di fama.

Allianz Stadium, nuova era: ospiterà concerti, ufficiale il primo. E' un big della canzone italiana. Allianz Stadium cornice di eventi extra calcistici: a giugno 2026 il concerto di Eros Ramazzotti. La Juve entra in una nuova era: i bianconeri lanciano il Business Club. Kings League: una nuova era del calcio arriva in Italia. Giesse, Schlegel, Reguitti e Jatec: una nuova era sotto il marchio Quanex. Juventus, Thiago Motta non è Allegri: uno sconosciuto apre la nuova era | .it. Ne parlano su altre fonti

Secondo tuttosport.com: Stadium, non solo Juve: un tifoso speciale svela la clamorosa novità - La casa bianconera sede di eventi extracalcistici? L'indiscrezione avanzata qualche settimana fa sembra trovare conferma ...

Secondo calcioefinanza.it: Torna Stadi 5.0: l’Allianz Stadium e l’ipotesi ampliamento nella nuova puntata su DAZN - La serie on demand in sei episodi sulla piattaforma streaming si concentra sull’Allianz Stadium della Juventus nella sua terza puntata, disponibile da oggi in app.

Nota di calcioefinanza.it: La lezione dell’Allianz Stadium: i nuovi impianti impongono di investire su competenze e managerialità - L’approccio della Juventus sulle infrastrutture: grande professionalità per far sentire i propri tifosi e non solo come se fossero a casa loro.