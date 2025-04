Giovani senza lavoro al via il primo Hackathon del progetto Neet in Campo

primo Hackathon del progetto “Neet in Campo”, un’iniziativa pensata per sostenere i Giovani Neet (Not in Education, Employment or Training) attraverso esperienze pratiche e formative, con l’obiettivo di promuoverne. Messinatoday.it - Giovani senza lavoro, al via il primo Hackathon del progetto “Neet in Campo” Leggi su Messinatoday.it Si terrà a Messina, martedì 15 aprile 2025 nella sede di MCL in via Romagnosi 2 ildelin”, un’iniziativa pensata per sostenere i(Not in Education, Employment or Training) attraverso esperienze pratiche e formative, con l’obiettivo di promuoverne.

