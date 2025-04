Romadailynews.it - Traffico Lazio del 14-04-2025 ore 17:30

Luceverdetrovati dalla redazione consuete spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra tre o fare stare più avanti tra Nomentana e via Appia questa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino La Romanina prudenza per il maltempo che sta interessando gran parte della regione con piogge e temporali ulteriori difficoltà anche a causa del forte vento Attenzione In particolare sui viadotti ed in uscita dalle gallerie lavori Questa notte sull'autosole tra le 22 e le 6 è chiusa per chi proviene da Napoli l'immissione sulla A24 roma-teramo in direzione di Teramo sulla diramazione di Roma per il transito di un trasporto eccezionale dalle 1 alle 5 del mattino chiuso il tratto tra il raccordo anulare Settebagni in direzione dell'auto sole mentre sulla diramazione di Roma Sud dalle 23 alle 5 per lavori chiuso il tratto tra Monte Porzio Catone San Cesareo in direzione dell'autosole inoltre tra le 22 e le 6 chiusa anche la 12 Roma Civitavecchia tra Civitavecchia Sud vecchia Nord in direzione di Tarquinia bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale