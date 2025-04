The Couple Antonino Spinalbese nel mirino di Pierangelo Ecco perché è un giocatore

Couple, «Antonino Spinalbese è costruito»: l'accusa di Pierangelo GrecoSeconda puntata di The Couple stasera, lunedì 14 aprile 2025. Trascorsa la prima settimana, l'atmosfera nella Casa si scalda e i primi equilibri iniziano già a vacillare. A smuovere le acque è Pierangelo Greco che, senza troppi giri di parole, ha espresso forti dubbi sull'atteggiamento di Antonino Spinalbese, attuale concorrente e noto ex compagno di Belen Rodriguez.Durante un confronto con Benedicta Boccoli, Greco si è lasciato andare a un commento che non è passato inosservato: "Antonino ha capito cosa penso di lui. Le sue parole sono sempre molto ponderate, troppo precise. Secondo me, è quello che gioca di più in assoluto. Dietro quell'aplomb, c'è una strategia ben studiata".Secondo Pierangelo, infatti, la maggior parte delle coppie in gara sembrano autentiche e trasparenti, ma l'hairstylist ed ex concorrente del Grande Fratello Vip – sarebbe l'eccezione: "Non vedo finzioni negli altri, ma lui sì. Tvpertutti.it - The Couple, Antonino Spinalbese nel mirino di Pierangelo: «Ecco perché è un giocatore» Leggi su Tvpertutti.it The, «è costruito»: l'accusa diGrecoSeconda puntata di Thestasera, lunedì 14 aprile 2025. Trascorsa la prima settimana, l'atmosfera nella Casa si scalda e i primi equilibri iniziano già a vacillare. A smuovere le acque èGreco che, senza troppi giri di parole, ha espresso forti dubbi sull'atteggiamento di, attuale concorrente e noto ex compagno di Belen Rodriguez.Durante un confronto con Benedicta Boccoli, Greco si è lasciato andare a un commento che non è passato inosservato: "ha capito cosa penso di lui. Le sue parole sono sempre molto ponderate, troppo precise. Secondo me, è quello che gioca di più in assoluto. Dietro quell'aplomb, c'è una strategia ben studiata".Secondo, infatti, la maggior parte delle coppie in gara sembrano autentiche e trasparenti, ma l'hairstylist ed ex concorrente del Grande Fratello Vip – sarebbe l'eccezione: "Non vedo finzioni negli altri, ma lui sì.

