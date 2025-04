Nuova allerta meteo della Protezione civile in Abruzzo e in altre 9 regioni

Nuova allerta meteo della Protezione civile in dieci regioni, fra cui anche l'Abruzzo.L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, lunedì 14 aprile, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Puglia e settori ionici di Basilicata e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte. Chietitoday.it - Nuova allerta meteo della Protezione civile in Abruzzo e in altre 9 regioni Leggi su Chietitoday.it in dieci, fra cui anche l'.L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, lunedì 14 aprile, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Puglia e settori ionici di Basilicata e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte.

