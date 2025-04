Chi è Massimiliano Mulas accusato di aver violentato una bambina di 11 anni convalidato l’arresto

aver aggredito una ragazzina di 11 anni nell'androne di un palazzo a Mestre era già stato accusato di aver molestato ragazzine ed è stato anche condannato per un'altra violenza sessuale. Indagini in corso. Leggi su Fanpage.it Il 45enne arrestato peraggredito una ragazzina di 11nell'androne di un palazzo a Mestre era già statodimolestato ragazzine ed è stato anche condannato per un'altra violenza sessuale. Indagini in corso.

Convalidato l’arresto per Massimiliano Mulas, accusato di violenza sessuale su una undicenne a Mestre. Violenza sessuale su un'11enne a Mestre, Mulas fa scena muta davanti al gip: confermato il carcere. I precedenti su altre studentesse. Accusato di violenza sessuale su una undicenne a Mestre: convalidato l'arresto di Massimiliano Mulas. Violenza a Mestre, indagini su Massimiliano Mulas: potrebbe aver pedinato la bambina di 11 anni. Confermato il carcere per il 45enne. Violenza a Mestre, indagini sullo stupratore seriale: potrebbe aver pedinato la bambina di 11 anni. Il patriarca di Venezia: «Aveva precedenti, perché era libero?». Massimiliano Mulas, lo stupratore della bambina di 11 anni preso da un carabiniere fuori servizio vicino alla. Ne parlano su altre fonti

rainews.it riferisce: Accusato di violenza sessuale su una undicenne a Mestre: convalidato l'arresto di Massimiliano Mulas - Davanti al gip del Tribunale di Venezia il 45enne di origini sarde si è avvalso della facoltà di non rispondere ...

Segnala vanityfair.it: Convalidato l’arresto per Massimiliano Mulas, accusato di violenza sessuale su una undicenne a Mestre - Davanti al gip di Venezia, il 45enne residente in provincia di Cuneo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha alle spalle un pesante elenco di precedenti specifici ...

Lo riporta msn.com: Violenza a Mestre, indagini su Massimiliano Mulas: potrebbe aver pedinato la bambina di 11 anni. Confermato il carcere per il 45enne - L'uomo aveva precedenti per reati simili ed era a piede libero. Zaia: «Servono pene più dure» L'articolo Violenza a Mestre, indagini su Massimiliano Mulas: potrebbe aver pedinato la bambina di 11 anni ...