Cos’è il movimento FIRE come funziona e perché tutti ne parlano

Negli ultimi anni si è parlato sempre più spesso del movimento FIRE, acronimo di Financial Independence, Retire Early (Indipendenza Finanziaria, Pensionamento Anticipato). Quanti, però, conoscono il suo effettivo significato? In sostanza si tratta di un approccio alla vita e alla gestione del denaro che punta a raggiungere la libertà finanziaria in giovane età, così da potersi ritirare dal lavoro tradizionale molto prima rispetto all'età pensionabile stabilita per legge.Questo, però, non è solo un piano finanziario, ma una vera e propria filosofia di vita, che promuove il risparmio estremo, l'investimento intelligente e un consumo consapevole, con l'obiettivo di "comprare" il bene più prezioso: il tempo. Il concetto alla base del movimento è semplice: spendere meno di quanto si guadagna, investire la differenza, e raggiungere l'indipendenza finanziaria accumulando un patrimonio sufficiente da poter vivere di rendita.

Scrive msn.com: Movimento Fire, così la Gen Z risparmia per andare in pensione già a 40 anni - Spopola anche in Italia il movimento Fire, che invita a tagliare le spese superflue e investire in Borsa per andare in pensione da giovani.