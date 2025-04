Ilfattoquotidiano.it - Mangiare piccioni di strada, quali rischi? – Il caso del ristorante cinese chiuso, li servivano al posto dell’anatra

È di qualche giorno fa la notizia della chiusura di undi Madrid nel quale sipresi pere arrostiti, spacciandoli per anatra laccata. È accaduto nel quartiere Usera e il locale si chiama Jin Su: l’irruzione risale allo scorso 25 marzo. Ne ha dato notizia il Daily Mail. Ora, sempre il tabloid britannico torna sul fatto e lo fa parlando di “ondata di disgusto” e chiedendosi cosa accade se si mangianodi. Intanto, nel Regno Unito consumarediè vietato (così anche in Italia) per via del Wildlife and Countryside Act del 1981 protegge gli uccelli selvatici, i loro nidi e le uova.Ma il tabloid sottolinea come ci siano anche motivi sanitari che rendono pericoloso cibarsi di questi volatili: l’azienda specializzata in disinfestazione Integrum Services avverte che idi città possono portare fino a 60 malattie infettive trasmissibili agli esseri umani.