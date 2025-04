Meta userà i dati pubblici per allenare l’IA ecco come opporsi

Meta, la società che controlla le piattaforme social Facebook, Instagram, Threads e il servizio di messaggistica WhatsApp, ha annunciato l'avvio dell'addestramento dei propri modelli di Intelligenza Artificiale generativa utilizzando i contenuti pubblici condivisi dagli utenti adulti sulle sue piattaforme nell'Unione europea. L'iniziativa, che segue il recente lancio di Meta AI in Europa, è stata ideata per migliorare la capacità dell'assistente digitale di comprendere e riflettere le diverse culture, lingue e tradizioni presenti nel continente.Modalità di utilizzo dei dati e rispetto della privacyMeta ha chiarito fin dall'inizio che non saranno utilizzati i messaggi privati scambiati con amici e familiari, né i dati pubblici provenienti da account di utenti sotto i 18 anni. In particolare, i contenuti destinati all'addestramento includono post, immagini, video e commenti resi pubblici, oltre alle interazioni con Meta AI, il chatbot integrato nelle principali applicazioni di messaggistica come Messenger e Instagram Direct.

