Maltempo intermittente in Veneto possibili perturbazioni anche a Pasqua

perturbazioni dirette verso l’Italia. Il Veneto risentirà del loro passaggio con condizioni di Maltempo intermittente, già a partire da martedì, quando un primo sistema frontale porterà piogge diffuse». È. Veronasera.it - Maltempo intermittente in Veneto, possibili perturbazioni anche a Pasqua Leggi su Veronasera.it «Una vasta saccatura atlantica si sta approfondendo sul Mediterraneo, pilotando una serie didirette verso l’Italia. Ilrisentirà del loro passaggio con condizioni di, già a partire da martedì, quando un primo sistema frontale porterà piogge diffuse». È.

Meteo Veneto, le previsioni per venerdì 24 maggio: temporali e schiarite. Meteo Veneto, le previsioni per giovedì 30 maggio: allerta gialla per rovesci e temporali. Meteo in Veneto, le previsioni per venerdì 16 dicembre: forti piogge. Ne parlano su altre fonti

veronaoggi.it comunica: Maltempo e pioggia in tutto il Veneto, è allerta gialla: fino a quando - Scatta l'allerta gialla per maltempo in tutto il Veneto: attese forti piogge almeno fino alla giornata di venerdì 18.

Nota di centrometeoitaliano.it: Meteo – Il maltempo torna a colpire l’Italia, con piogge e possibili temporali: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove - Meteo - La Protezione Civile dirama l'allerta a causa del ritorno del maltempo, con piogge e possibili temporali: ecco dove ...

padovaoggi.it riferisce: Maltempo in Veneto fino a sabato, allerta gialla nel Padovano - Si prospetta un weekend di maltempo: il Veneto continuerà infatti ad essere ... serata di giovedì e la mattinata di venerdì; saranno possibili fenomeni anche a carattere di rovescio o locale ...