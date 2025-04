Arriva dalla Rai Myrta Merlino spunta la sua possibile sostituta a Pomeriggio Cinque

Myrta Merlino, c’è il nome di chi la sostituirà. Da tempo si parla della conduttrice che dopo tanti anni a La7 ha deciso di prendere il posto di Barbara D’Urso alla guida di “Pomeriggio Cinque“. I risultati non sono stati entusiasmanti e inoltre si è molto parlato anche di diverse assenze da parte di Myrta che non sarebbero state ben digerite dai piani alti di Mediaset. Proprio tra poco ci sarà il primo ‘stop’.Dal 18 al 27 aprile, quindi Pasqua, Pasquetta e il ponte lungo del 25, Myrta Merlino lascerà il programma nelle mani di Dario Maltese, già conduttore di Morning News e Pomeriggio 5 News. Recentemente la conduttrice ha parlato delle numerose critiche ricevute fin da quando ha preso il timone dello show pomeridiano di Canale 5: “Leggevo ‘flop’, l’editore che voleva sostituirmi, con i nomi delle colleghe pronte a prendere il mio posto. Leggi su Caffeinamagazine.it , c’è il nome di chi la sostituirà. Da tempo si parla della conduttrice che dopo tanti anni a La7 ha deciso di prendere il posto di Barbara D’Urso alla guida di ““. I risultati non sono stati entusiasmanti e inoltre si è molto parlato anche di diverse assenze da parte diche non sarebbero state ben digerite dai piani alti di Mediaset. Proprio tra poco ci sarà il primo ‘stop’.Dal 18 al 27 aprile, quindi Pasqua, Pasquetta e il ponte lungo del 25,lascerà il programma nelle mani di Dario Maltese, già conduttore di Morning News e5 News. Recentemente la conduttrice ha parlato delle numerose critiche ricevute fin da quando ha preso il timone dello show pomeridiano di Canale 5: “Leggevo ‘flop’, l’editore che voleva sostituirmi, con i nomi delle colleghe pronte a prendere il mio posto.

Serena Bortone via dalla Rai, la mossa di Pier Silvio Berlusconi: tremano Federica Panicucci e Myrta Merlino. Myrta Merlino la casa da sogno nel cuore di Roma. Myrta Merlino: "Il mio lavoro mangia la vita. Il servizio pubblico non è la Rai, puoi farlo anche a Mediaset". Myrta Merlino, trema la poltrona? "Sostituta a sorpresa dalla Rai". Myrta Merlino verso l'addio a Pomeriggio 5, una star della Rai pronta a sostituirla. Di chi si tratta. Myrta Merlino assente da Pomeriggio 5: spuntano due nomi eccellenti pronti a sostituirla il prossimo anno. La. Ne parlano su altre fonti

libero.it comunica: Myrta Merlino, l’indiscrezione-bomba sulla (futura) sostituta a Pomeriggio 5. Ecco chi è - In casa Mediaset si starebbe valutando un nuovo nome per la conduzione del programma pomeridiano. Il profilo in discussione porterebbe esperienza e versatilità.

Nota di msn.com: Myrta Merlino: età, laurea, dove vive, carriera e vita privata. Tutto sulla giornalista di Pomeriggio 5 - Myrta Merlino è una giornalista e conduttrice tv, molto apprezzata per la sua bravura e professionalità. A partire dal 2023 ...

Lo riporta gogomagazine.it: Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5: chi arriva al suo posto - l’arrivo di Myrta Merlino ancora non convince gli addetti ai lavori, che puntato ad ascolti più soddisfacenti e al pari, se non maggiori, di quelli del loro competitor numero uno, La vita in diretta ...