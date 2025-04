Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, uno già rientrato: non andava trasferito. Tra quelli rimasti c’è chi ha figli italiani

Quellonel centro per il rimpatrio (cpr) di Gjader, in, è un mosaico di vite difficile da ricostruire. A differenza dei richiedenti asilo trasferiti nei mesi scorsi e subito riportati in Italia, gli stranieri sbarcati venerdì, tutti irregolari in attesa di rimpatrio, hanno percorsi diversi e differente sarà, probabilmente, il loro destino. Uno di loro, intanto, è giàin Italia. Un ragazzo di 22 anni del Bangladesh, richiedente asilo almeno fino a dicembre e più di recente trattenuto nel cpr di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), da dove è stato portato a Brindisi per il trasferimento per l’imbarco sulla Nave Libra della Marina Militare. Ma una volta arrivato, sarebbe emerso un “problema legale”, è stato spiegato ai parlamentariper giustificare l’imbarazzo di un foglio presenze che indicava 39 persone su 40 trasferite.