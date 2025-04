Borsa Milano chiude in forte rialzo Ftse Mib 288

Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita del 2,88% a 35.007 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +2,88% Leggi su Quotidiano.net Seduta di chiaro recupero, facendo di qualche frazione meglio degli altri mercati azionari europei, per ladi: l'indiceMib ha concluso in crescita del 2,88% a 35.007 punti.

Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +2,88%. Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +2,88%. Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +2,88%. Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +2,88%. Borse del 10 aprile, le news sui dazi. Piazza Affari corre con la pausa sulle tariffe, Wall Street a picco. Borsa, Milano chiude in forte calo: Ftse Mib -2,75% - LaPresse. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da ansa.it: Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +2,88% - Seduta di chiaro recupero, facendo di qualche frazione meglio degli altri mercati azionari europei, per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita del 2,88% a 35.007 punti.

ansa.it riferisce: Borsa: Milano resta forte con l'Europa dopo Wall Street - Mercati azionari del Vecchio continente sempre in chiaro recupero dopo l'avvio di Wall street grazie soprattutto alla pausa decisa da Trump sui dazi per smartphone, alcuni tipi di pc e i ...

Come scrive tuttosport.com: Borsa: Milano chiude in forte rialzo, +4,73% - (ANSA) - MILANO, 10 APR - Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato il 4,73% a 34.277 punti (ANSA).