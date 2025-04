Spaccia in strada e nasconde la droga in casa 29enne arrestato a Barletta beccato in flagrante

Barletta, un giovane è stato arrestato per spaccio di marijuana. L'operazione rientra in un'attività di contrasto intensificata. Notizie.virgilio.it - Spaccia in strada e nasconde la droga in casa: 29enne arrestato a Barletta, beccato in flagrante Leggi su Notizie.virgilio.it , un giovane è statoper spaccio di marijuana. L'operazione rientra in un'attività di contrasto intensificata.

Spaccia in strada e nasconde la droga in casa: 29enne arrestato a Barletta, beccato in flagrante. Rosignano | Cocaina, hashish, una pistola e un machete nascosti nel bosco dove spaccia: arrestato. Ancora uno spacciatore arrestato in via Capo Passero: la droga era nascosta sotto un'auto. Spaccio nel Nolano, sorpreso mentre nasconde droga nel bidone e arrestato. Vede la polizia e nasconde la droga sul terrazzo, gli agenti salgono e lo arrestano. Terni, nasconde 14 palline di droga nei pacchetti di sigarette e li lascia nelle aiuole, 22enne arrestato per spaccio. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da virgilio.it: Spaccia in strada e nasconde la droga in casa: 29enne arrestato a Barletta, beccato in flagrante - A Barletta, un giovane è stato arrestato per spaccio di marijuana. L'operazione rientra in un'attività di contrasto intensificata.

Lo riporta ilgazzettino.it: Spaccia droga a 17 anni, la mamma lo sa e non fa nulla per fermarlo: denunciati entrambi - PADOVA - Secondo la polizia locale un minorenne di 17 anni consumava droga e la spacciava con la "benedizione" della madre 42enne. Per questo motivo giovedì al ...

Secondo sassarioggi.it: Spaccia droga nel centro di Sassari, arrestato un giovane - Un giovane è finito nei guai per spaccio di droga a Sassari. Un giovane è stato arrestato per spaccio di droga a Sassari. La sera del 4 aprile, a Sassari, i carabinieri della Sezione Operativa della ...