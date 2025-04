Eros Ramazzotti annuncia il tour mondiale ‘Una Storia Importante’ in 30 Paesi

Eros Ramazzotti annuncia 'Una Storia Importante World tour, il suo nuovo viaggio musicale in partenza a febbraio 2026. Dopo il doppio appuntamento in programma il 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam, il nuovo tour mondiale (prodotto e distribuito da Friends & Partners-Eventim e RadioRama), partirà dall'Accor Arena di Parigi .L'articolo Eros Ramazzotti annuncia il tour mondiale ‘Una Storia Importante’ in 30 Paesi proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) –'UnaImportante World, il suo nuovo viaggio musicale in partenza a febbraio 2026. Dopo il doppio appuntamento in programma il 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam, il nuovo(prodotto e distribuito da Friends & Partners-Eventim e RadioRama), partirà dall'Accor Arena di Parigi .L'articoloilin 30proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Eros Ramazzotti torna in concerto negli stadi, le date del tour mondiale da giugno 2026. Eros Ramazzotti annuncia i concerti 2026: le date italiane negli stadi. La prima data italiana del tour di Eros Ramazzotti al Bluenergy Stadium il 6 giugno. Eros Ramazzotti annuncia "Una Storia Importante World Tour". Eros Ramazzotti annuncia il tour mondiale: concerto storico all'Allianz Stadium di Torino nel 2026. Grande ritorno di Eros Ramazzotti live: a Messina per ‘Una Storia importante World Tour’. Ne parlano su altre fonti

Nota di msn.com: Eros Ramazzotti annuncia il tour mondiale 'Una Storia Importante' in 30 Paesi - (Adnkronos) - Eros Ramazzotti annuncia 'Una Storia Importante World Tour, il suo nuovo viaggio musicale in partenza a febbraio 2026. Dopo il doppio appuntamento in programma il 17 e 18 ottobre 2025 al ...

Si apprende da msn.com: Eros Ramazzotti annuncia Una Storia Importante World Tour - I video comparsi a sorpresa negli scorsi giorni tra le strade di New York, Madrid e Buenos Aires hanno acceso l'attesa, ora tutto prende forma: Eros Ramazzotti annuncia Una Storia Importante World Tou ...

Segnala tg24.sky.it: Eros Ramazzotti, annunciato Una Storia Importante World Tour - Il debutto sarà il 14 febbraio 2026 da Parigi e il gran finale il 30 novembre in Brasile, a San Paolo ...