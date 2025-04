Calciomercato.it - Milan-Tare a fuoco lento: c’è il primo sì, ora palla a Furlani | CM.IT

Il punto della situazione sul nuovo Direttore sportivo per il Diavolo.all’Amministratore Delegato rossonero per la scelta definitivaCon la fumata nera per Fabio Paratici, Igliè balzato in prima fila per il ruolo di Direttore sportivo al. Non è certo un caso se nelle ore successive allo stop alle trattative per l’ex Juventus, il telefono dell’albanese sia tornato a squillare.: c’è ilsì, oraCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itContatti riavviati, dunque, per l’ex Lazio e il. Contatti che però non hanno portato alla fumata bianca. Servirà ancora del tempo per capire se l’albanese sarà la scelta definitiva di Giorgio, che al momento non ha preso una decisione. Il nome dell’Amministratore delegato rossonero era quello di Fabio Paratici, ma ciò non significa chenon sia apprezzato.