Como Torino biglietti falsi per entrare allo stadio due tifosi scoperti e denunciati scatta il Daspo

Due tifosi denunciati a Como per falso e sostituzione di persona durante una partita di Serie A. Tentavano di entrare con biglietti falsificati.

