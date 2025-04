Polo Avicolo di Maiolo la giunta regionale ha approvato la costituzione della commissione

giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato la costituzione della commissione sul Polo Avicolo Fileni di Maiolo, un organo richiesto con forza dai cittadini della Valmarecchia che finalmente potrà iniziare il suo lavoro. "Oggi con l'approvazione della costituzione della commissione è. Riminitoday.it - Polo Avicolo di Maiolo, la giunta regionale ha approvato la costituzione della commissione Leggi su Riminitoday.it Ladell'Emilia-Romagna hasulFileni di, un organo richiesto con forza dai cittadiniValmarecchia che finalmente potrà iniziare il suo lavoro. "Oggi con l'approvazioneè.

Polo Avicolo di Maiolo, la giunta regionale ha approvato la costituzione della commissione. Polo avicolo a Maiolo: in Regione si costituisce la commissione. Guerra dei polli, Fileni replica agli attacchi: "L’allevamento sarà sicuro e non inquinerà". Buon giorno Rimini. L’edicola e gli eventi di oggi. Ne parlano su altre fonti

Come scrive corriereromagna.it: Polo Avicolo Fileni in Valmarecchia, la Regione approva la costituzione della commissione - RIMINI. La Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato oggi la costituzione della commissione sul Polo Avicolo Fileni di Maiolo, un organo ...

Come scrive altarimini.it: Maiolo: petizione per i rilievi ambientali sul maxi polo avicolo, già oltre 300 firme - Il Comitato per la Valmarecchia ha lanciato una petizione per chiedere rilievi ambientali prima dell’apertura di un maxi polo avicolo a Maiolo, preoccupato per possibili impatti su aria ...

Secondo messina.gazzettadelsud.it: Messina, la storia di Marco Giunta e del suo “Polo olivettiano” - Dal progetto della prima fabbrica europea sta nascendo il Polo olivettiano di Roccavaldina e di fatto una spinta propulsiva per la Sicilia. Il progetto, capitanato da Marco Giunta, classe 1997, della ...