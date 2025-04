Uova contro Matteo Salvini prosciolti in sei per prescrizione

Uova e sputato contro Matteo Salvini, in visita a Milano. Sono stati prosicolti sei antagonisti milanesi imputati di violenza privata ai danni del ministro dei Trasporti. Lo ha deciso il Tribunale per intervenuta prescrizione. L'accusa era di aver spintonato e stretto il gruppo.

