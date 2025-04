Gasperini parole sul Milan nella conferenza stampa post Bologna

Gasperini sogna la vittoria col Milan e ne parla in conferenza stampa

Gian Piero Gasperini torna a sorridere dopo il successo dell'Atalanta, che ha ritrovato la vittoria in Serie A dopo oltre tre mesi. Il tecnico nerazzurro ha commentato con soddisfazione in conferenza stampa ad ANSA il 2-0 ottenuto e il sorpasso in classifica sul Bologna: "Mettere il Bologna a quattro punti di distanza, con sei giornate ancora da giocare, dice molto sull'importanza di questo risultato".

Gasperini guarda già all'obiettivo Champions League: "Arrivare a circa 70 punti potrebbe bastare per la qualificazione. Vincere contro il Milan renderebbe il cammino più semplice". L'allenatore sottolinea la difficoltà del campionato italiano: "Vincere 18 partite su 32 è un grande risultato, considerando il livello degli avversari con cui ci confrontiamo ogni settimana".

