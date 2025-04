Mi raddrizzeranno le gambe Zambrotta si opera cosa succede all’ex terzino

Zambrotta dovrà presto operarsi a entrambe le gambe, quali sono le cause e cos'è il varismo Ilgiornale.it - "Mi raddrizzeranno le gambe": Zambrotta si opera, cosa succede all’ex terzino Leggi su Ilgiornale.it Una patologia dovuta alla genetica ma anche all'assenza di entrambi i menischi: Gianlucadovrà prestorsi a entrambe le, quali sono le cause e cos'è il varismo

"Mi raddrizzeranno le gambe": Zambrotta si opera, cosa succede all’ex terzino. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da ilgiornale.it: "Mi raddrizzeranno le gambe": Zambrotta si opera, cosa succede all’ex terzino - Una patologia dovuta alla genetica ma anche all'assenza di entrambi i menischi: Gianluca Zambrotta dovrà presto operarsi a entrambe le gambe, quali sono le cause e cos'è il varismo ...

corriere.it riferisce: Zambrotta e le gambe curve: «I chirurghi si chiedono come faccia a camminare. Mi opero, poi dovrò mettere una protesi totale» - L'ex terzino, ritenuto fra i più forti della sua generazione, ha parlato del varismo che ha colpito le sue gambe: «Non ho più i menischi interni, avrei dovuto intervenire prima» ...

Come scrive laprovinciadicomo.it: Zambrotta: «Io comasco doc. Le gambe? Mi opero» - Non nasconde mai la sua passione per il Como Gianluca Zambrotta, ex stella, oltre che dei lariani, di Juventus, Milan, Barcellona e ovviamente della Nazionale, con cui ha vinto il Mondiale nel 2006.