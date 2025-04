It.insideover.com - L’accusa del Sudan: Emirati Arabi Uniti complici del genocidio in Darfur

Per la prima volta nella sua storia, la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia è chiamata a pronunciarsi su un’accusa dirivolta da uno Stato africano contro un Paese arabo. Ilha infatti denunciato gliper “tà attiva” nelle atrocità commesse contro la comunità Masalit, una delle minoranze etniche non arabe del. La denuncia è grave, precisa, documentata, e porta con sé un carico di tensioni geopolitiche che vanno ben oltre i confiniesi.Secondo Khartum, glinon si sarebbero limitati a un sostegno passivo, ma avrebbero fornito armi, droni, addestramento e copertura politica alle Rapid Support Forces (RSF), la milizia guidata dal generale Mohamed Hamdan Daglo – noto come Hemeti – responsabile di massacri, stupri, deportazioni e distruzioni sistematiche.