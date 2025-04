Xi Jinping invita il Vietnam a contrastare il bullismo unilaterale e rafforzare la cooperazione

Jinping ha sollecitato il Vietnam a "contrastare insieme il bullismo unilaterale", nel mezzo dello scontro commerciale con gli Usa, aggiungendo che i leader dei due Paesi "dovrebbero visitarsi frequentemente, come fanno i parenti". E' quanto ha detto Xi, in base al resoconto diffuso dall'agenzia statale Xinhua, negli incontri avuti con i leader del Paese del sudest asiatico, assicurando che "Il mega mercato cinese è sempre aperto al Vietnam". Le parti hanno firmato un totale di 45 documenti di cooperazione bilaterale. Quotidiano.net - Xi Jinping invita il Vietnam a contrastare il bullismo unilaterale e rafforzare la cooperazione Leggi su Quotidiano.net Il presidente cinese Xiha sollecitato ila "insieme il", nel mezzo dello scontro commerciale con gli Usa, aggiungendo che i leader dei due Paesi "dovrebbero visitarsi frequentemente, come fanno i parenti". E' quanto ha detto Xi, in base al resoconto diffuso dall'agenzia statale Xinhua, negli incontri avuti con i leader del Paese del sudest asiatico, assicurando che "Il mega mercato cinese è sempre aperto al". Le parti hanno firmato un totale di 45 documenti dibilaterale.

Xi Jinping invita il Vietnam a contrastare il bullismo unilaterale e rafforzare la cooperazione. Dazi di Trump, Xi Jinping: “Il protezionismo non porta da nessuna parte”. Xi Jinping inizia visita di Stato in Vietnam. REPUBBLICA CINESE * VISITA IN VIETNAM: XI JINPING, «LE GUERRE COMMERCIALI E DEI DAZI NON PORTERANNO VINCITORI, IL PROTEZIONISMO NON CONDURRÀ DA NESSUNA PARTE. Xi Jinping in Vietnam per rafforzare i legami commerciali regionali. Il presidente cinese Xi Jinping visiterà Vietnam, Malesia e Cambogia dal 14 al 18 aprile. Ne parlano su altre fonti

ansa.it riferisce: Xi, 'Cina e Vietnam contrastino il bullismo ulilaterale' - Il presidente cinese Xi Jinping ha sollecitato il Vietnam a "contrastare insieme il bullismo unilaterale", nel mezzo dello scontro commerciale con gli Usa, aggiungendo che i leader dei due Paesi "dovr ...

Segnala ilmessaggero.it: Xi Jinping è in Vietnam, prima tappa del leader cinese nel viaggio nel Sudest asiatico - Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato ad Hanoi, in Vietnam, prima tappa di un viaggio in tre paesi del Sudest asiatico (poi sarà in Malaysia e Cambogia): una visita che punta ...

Lo riporta informazione.it: La cerimonia di benvenuto in Vietnam per Xi Jinping - Il Dragone sta cercando di presentarsi come unalternativa stabile e affidabile rispetto alla imprevedibilità di Trump che ha prima annunciato e poi in gran parte congelato per 90 giorni i dazi… Leggi ...