Chapman Cates e Logan confermati come sostituti di Lineker

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-15 14:32:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Markinsiste che non c’è “assolutamente nessuna competizione” tra lui, Kellye Gabbydopo che il trio è stato oggi confermatoil nuovo ospite del Match of the Day.Sebbene la formazione fosse ampiamente attesa, inizialmente c’erano suggerimenti chenon fosse entusiasta di condividere il ruolo e volesse che fosse un concerto da solista.Tuttavia, la BBC ha annunciato oggi la formazione ampiamente prevista che prenderà il posto di Gary, che è stato ospite unico negli ultimi 25 anni, all’inizio della prossima stagione di Premier League ad agosto.Nuova squadra per la prossima stagione! Siamo lieti di annunciare che Kelly, Marke Gabbycondivideranno i compiti di presentazione di Match of the Day dal 2025 al 26.