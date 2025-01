Thesocialpost.it - Caos treni, Salvini assente al question time: “Colpa della sinistra”. Renzi: “Buffone dimettiti”

e polemiche infiammano il dibattito politico, con Matteoal centro delle critiche per i disservizi ferroviari. “torna a bordo!”, lo attaccano dall’opposizione. Pd, M5S, Azione, Italia Viva, +Europa e Avs non risparmiano il ministro delle Infrastrutture, accusato di assenza durante i disagi dei trasporti. I ritardi di martedì alla stazione Termini sono stati seguiti da nuovi problemi sulle linee Roma-Firenze, Verona, Jonica e altre.non si è presentato al, suscitando la reazione di Matteo: “”.Più tardi, il vicepremier ha risposto via social: “Abbiamo avviato un piano da 100 miliardi di invesnti per recuperare decenni di ritardi sulle ferrovie.se la prende con me, ma non doveva ritirarsi dalla politica?”. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha presentato i dati di Ferrovie dello Stato, evidenziando un tasso di puntualità del 74% per le Frecce e dell’88,9% per i Regionali.