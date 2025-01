Lettera43.it - Caos treni, botta e risposta tra Salvini e Renzi che attacca: «Buffone, dimettiti»

Leggi su Lettera43.it

Assente al Question Time alla Camera, Matteonon ha potuto dare risposte in Aula sul, ma ha rotto il silenzio sul temando Matteo(«Ridicolo, ma non doveva sparire dalla circolazione?») e «il malgoverno della sinistra», rivendicando inoltre di aver avviato «un piano da 100 miliardi di investimenti per le infrastrutture ferroviarie, con oltre 1.200 cantieri già attivi per recuperare decenni di ritardi sulle ferrovie».Sei stato al Governo più tempo di me,.Da quando tu fai il Ministro, è un ritardo continuo. Ma perché non ti dimetti come ti stanno chiedendo migliaia di cittadini?Per firmare la petizione:https://t.co/iUT8XxGAX5 https://t.co/NgGtiBGFV9— Matteo(@matteo) January 15, 2025Ladi: «, perché non ti dimetti?»La replica dinon si è fatta attendere.