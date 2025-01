Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna lotta ma cede allo Zalgiris Kaunas in Eurolega. Non bastano i 18 punti di Cordinier

Laesce sconfitta dalla trasferta lituana in! Le V-nere cedonodi coach Andrea Trinchieri per 77-68 nella ventunesima giornata, pagando un primo quarto decisamente negativo da 25-13 salvo riuscire a rimontare nei 10? decisivi dove però i padroni di casa hanno mantenuto i nervi saldi respingendo gli assalti bianconeri. Sylvain Francisco trascina i suoi con 20al pari di Edgaras Ulanovas (16), con Isaiache mette a referto 18ma nonalla squadra di coach Dusko Ivanovic ad evitare quindicesimo ko stagionale.Loesce benissimo dai blocchi con un break di 8-0, con lache si sblocca con Grazulis (8-2) dopo più di due minuti. Ulanovas brucia la retina dall’arco per il +11 (13-2), con i bolognesi che non riescono a sfondare il muro lituano.